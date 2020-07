LeBron James: “Non passa un giorno che non pensi a Kobe Bryant”

Impegnato ad Orlando nella preparazione per la ripresa dell’Nba, LeBron James ha ricordato Kobe Bryant.

“Non passa un giorno che non pensi a lui. Lui, Gigi, Vanessa e le ragazze sono parte di questa famiglia. Indossiamo ancora 24, 8, 2 con orgoglio e ricordando cosa sono stati, non solo per la famiglia Lakers”.