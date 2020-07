Le 10 cose da ricordare: la geniale scucchiaiata del Papu, la serpentina di Lozano

Atalanta-Napoli: Lo stop di gobba di Insigne. Il girotondo di Gomez. Il gol annullato a Milik. E la palla persa da Fabian ma l’-10 non nasce da lì

8’ minuto. Il fuorigioco più netto nel calcio mondiale degli ultimi cinque anni. Abituati come siamo a controllare i centimetri con le righe del Var, stupisce Mertens oltre la linea dei difensori bergamaschi di almeno tre metri. Ma se avesse resistito alla tentazione di toccarla, se Fabián fosse andato a prendersela da solo?

15’ minuto. La parata di Ospina su Gómez. Il Papu calcia di sinistro, la palla rimbalza una volta sul prato e viaggia verso l’angolo sinistro basso. Il portiere colombiano va giù pronto e devia in angolo.

24’ minuto. Il colpo alla testa preso da Ospina. Un impatto con Mario Rui, lunghi minuti a terra e l’uscita in barella. Un episodio che ricorda quanto accadde a marzo 2019 contro l’Udinese. Ospina prese un colpo al 4’, venne fasciato e rimase in campo fino al 41’ quando ebbe un malore e fu poi sostituito.

38’ minuto. L’uscita di testa di Gollini. Il portiere atalantino chiude così su Zielinski lanciato da Mario Rui. La palla finisce ai trenta metri a Politano che non cerca la porta (Insigne forse avrebbe provato – come contro il Milan).

42’ minuto. Lo stop di gobba di Insigne. Palla dalla destra, cambio di gioco e Lorenzo che la ferma curvando la schiena. Gesto che rivaleggia per finezza con il colpo di tacco che Gómez usa per evitare una scivolata di Mertens.

48’ minuto. La palla persa da Fabián Ruiz al limite dell’area da cui nasce l’1-0. In realtà il gol nasce prima, da una scucchiaiata geniale di Gómez ma sulla palla successiva messa in area, lo spagnolo era riuscito ad arrivare. Due volte appoggia la palla corta anziché allontanarla, un eccesso di sicurezza e di palleggio che produce il cross per la testa di Pasalic.

54’ minuto. Il girotondo di Gomez. Protegge la palla andando in tondo per 360 grandi e sfuggendo al Pressing prima di Mertens e poi di Politano, costretto a ricorrere al fallo. Sul prosieguo dell’azione da fermo il gol del 2-0.

58’ minuto. La serpentina di Lozano. Appena entrato al posto di Insigne, il messicano si lancia in una incursione fra quattro difensori che lo porta davanti a Gollini in uscita. Colpisce di esterno destro ma il portiere atalantino col corpo gli si para davanti e intercetta. Un’azione comunque speciale. Non da tutti.

68’ minuto. L’assist di tacco di Zielinski. Come se fosse Benzema, il polacco smarca con il tacco Fabián Ruiz. Gli spalanca la strada per la porta ma la conclusione di sinistro dello spagnolo si perde troppo larga. Occasione sciupata.

80’ minuto. Il gol annullato a Milik. Il polacco raccoglie una brutta respinta di Gollini su tiro da fuori di Mario Rui e mette in porta, ma è in posizione irregolare.