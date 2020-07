L’agente di Buffon: “Gigi allenatore della Juve? Sì, potrebbe farlo”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Una volta parlai con Gigi di Meret e mi disse che potrebbe diventare uno dei migliori portieri in Italia. Lui e Donnarumma sono i due ragazzi più promettenti del calcio italiano”

L’agente di Gigi Buffon, Silvano Martina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro del portiere della Juventus.

“Deve fare l’allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un’esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio. Allenatore della Juve? Per me lo potrebbe fare. La differenza tra lui e gli altri portieri è che lui semplifica tutto, è un dono di natura che ha”.