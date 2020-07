Kalidou è tornato a giganteggiare, ha mortificato Ibra, ha sottolineato la differenza tra un fenomeno è uno normale.

1) La telecronaca Sky stasera pareva un TikTok, immagini di una partita il commento di un’altra…Ma tutto a posto?😓

2) Ciro il Grande predica nella Babilonia del pallone italico, La Penna scarabocchia, Donnarumma va a vento ed il Milan con un tiro e mezzo fa due goal…🙄

3) Bonaventura fa piede, zolla e scivola come la più sfigata ragazza in tacco dodici ad una festa vip a Capri. Elmas viene falciato… Ma oh qui i fischi so come quelli delle venditore di nocelle, a volte è un circo, o peggio pare ‘o bingo!

4) José gioca con una rabbia, una voglia, una determinazione tale che se lo mandiamo al posto nostro all’Inps ci accreditano cassa-integrazione e pre-pensionamento con tante scuse! Sempre José mai senza José😘

5) Kalidou è tornato a giganteggiare, ha mortificato Ibra, ha sottolineato la differenza tra un fenomeno è uno normale. Lui non è normale…Nemmeno quando piglia e parte a cacchio…Ma addo’ vaje? L’ansia😬

6) Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci, quando un giorno – vista l’ora – è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato…nun è Marzullo è Milik…incomprensibile!😎

7) Primo pareggio dell’era Gattuso, interessante il tridente che si scambia posizioni in continuazione. Siamo più forti di quello che sembriamo, siamo solo all’inizio delle amichevoli pre-stagionali. 💪

Sempre e Comunque Forza Napoli