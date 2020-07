Inzaghi: “Non siamo più sereni. Qualche svista arbitrale ci ha condizionati”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo di domani pomeriggio. La Lazio viene da due sconfitte consecutive, contro Milan e Lecce. Vede lentamente scomparire il sogno scudetto.

“Dobbiamo ricominciare a giocare come facevamo prima. Non siamo più sereni e spensierati, abbiamo parlato molto e ci sono delle difficoltà oggettive. Poi qualche svista arbitrale ci ha condizionato ultimamente . Dobbiamo essere forti e pensare partita per partita”.

Sulla lotta scudetto:

E ancora:

“Siamo tornati dal lockdown con alcune problematiche che ci hanno condizionato, non ho potuto fare delle rotazioni né aiutare la squadra nei momenti complicati. La partita di Lecce andava comunque fatta in maniera diversa, eravamo in controllo e una squadra come la nostra non può concedere un gol come quello del 2-1. Poi accade che ti salvino un gol sulla linea, che il portiere avversario faccia vari miracoli. Ultimamente non siamo molto fortunati, ma dipende da noi e non dagli infortuni o dagli arbitri”.