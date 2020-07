Inzaghi: “Dobbiamo pensare a noi stessi, senza guardare la classifica. Il Lecce è insidioso”

Domani la Lazio, reduce dalla sconfitta contro il Milan, dovrà sfidare il Lecce. L’allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi, ha presentato la partita in conferenza stampa.

“Adesso dobbiamo pensare solo a noi stessi, senza vedere la classifica. Dobbiamo guardare solo in casa nostra, indipendentemente dai risultati delle altre squadre. Dobbiamo ragionare di partita in partita. Ora c’è il match con il Lecce, che è importante e insidioso. Cercheremo di affrontarlo al meglio e poi penseremo alla gara successiva. Il Lecce è una squadra che gioca molto bene. Liverani, che è un amico, la sta guidando egregiamente. Dovremo stare attenti. All’andata all’Olimpico abbiamo vinto, ma ci hanno messo in grande difficoltà”.