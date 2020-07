In attesa di Osimhen il Napoli valuta le alternative, c’è anche Immobile

Sono tre, secondo il Mattino, i nomi da Jovic del Real Madrid ad Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, fino alla suggestione Immobile

Il Napoli non abbandona la pista Osimhen e continua a lavorare per portare a casa l’affare, ma intanto, come sottolinea il Mattino, il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato nel caso che non si riuscisse a chiudere e proprio per questo ha considerato altre ipotesi per l’attacco

Si lavora su Osimhen ma il club azzurro si guarda intorno per altre soluzioni a cominciare da Jovic del Real Madrid in prima battuta (il suo procuratore Ramadami ne ha parlato ieri con De Laurentiis) e da Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, più la suggestione Immobile

Nei prossimi giorni comunque il club attende una risposta dal calciatore nigeriano