Il Mattino: “È con raccapriccio che si assiste alla prova del Napoli”

La cronaca: “Il peggior primo tempo di Gattuso, fa bene a preoccuparsi. Un Napoli piccino e in soggezione, deludente e grigio”

“Gattuso fa bene a preoccuparsi” scrive Il Mattino. Stralci della cronaca di Parma-Napoli, a firma Pino Taormina

È una caduta che fa rumore, quella di Parma. Perché è un altro passo indietro del Napoli. Certo, nessuno chissà cosa si aspettava dalla gara di ieri, ma è evidente che un Parma-Napoli 2-1 non può che chiamare in casa tutti i demeriti azzurri. È sembrata a lungo una partita da spiaggia, roba da Rimini o per chi ama le ambientazioni esotiche, Copacabana.

A Parma gioca il peggior primo tempo in assoluto da quando c’è Ringhio. Giocatori svagati e fuori fase, con la testa altrove praticamente tutti.

Gattuso fa bene a preoccuparsi della creatura che si ritrova tra le mani a poco più di due settimane dalla gara con il Barcellona: una squadra di nuovo molle e senza nerbo, che entra in campo quasi per fare un favore.

Un Napoli piccino e in soggezione, deludente e grigio. Che perde e ha poco a cui aggrapparsi. È con raccapriccio che si assiste alla prova del Napoli: nessuno, protagonisti inclusi, pensava che sarebbe stato uno spettacolo indimenticabile ma così forse è troppo.