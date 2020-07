Il fratello di Dybala è un problema: ora è accusato di furto d’auto

Su La Nacion. Gustavo Dybala è stato trovato completamente ubriaco, ma la polizia non ha voluto accettare la denuncia del proprietario: “Se lo avessi fatto io ora sarei in galera”

A marzo era quasi finito davanti ad un tribunale per aver violato la quarantena. Ora il fratello di Paulo Dybala, Gustavo, è accusato di aver rubato un’auto.

Lo riporta La Nacion. Gustavo Dybala ha preso una macchina domenica mattina nella sua città, Laguna Larga, e poi è stato costretto a scusarsi sostenendo di essere ubriaco.

Il proprietario dell’auto, Walter Nievas, uscito dal suo bar alle prime luci dell’alba l’ha più trovata: “Ero disperato ma dopo un po’ ho visto un gruppo di persone arrivare nella mia macchina, si sono fermati bruscamente con mia sorpresa, non capivo cosa fosse successo”. Alla guida c’era Gustavo Dybala, il fratello dell’attaccante della Juventus. .

“Era con un altro ragazzo che è soprannominato Maicena, e un terzo. Dybala era in uno stato di assoluta ubriachezza e non so se avesse preso altre sostanze. Sono usciti dalla macchina ridendo e se ne sono andati”.

Nievas spiega poi che ha tentanto di sporgere denuncia, ma alla stazione di Polizia non hanno voluto accettarla: “Non sapevo cosa avevano fatto con la mia auto, se avessero fatto del male a qualcuno o se si fossero scontrati con qualcuno, ma non sono riuscito a convincerli a prendere la mia denuncia. Se avessi toccato io l’auto di Gustavo Dybala, oggi sarei nella prigione di Bouwer”.