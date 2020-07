Il Barcellona è imbattuto al Camp Nou dal 2013, in casa la sua strategia è l’aggressione totale

I sorteggi di ieri hanno decretato gli avversari di Juve e Napoli nel caso in cui superassero il turno di Champions. Incontrerebbero Real Madrid e Bayern. Prima, però, dovranno affrontare Lione e Barcellona.

Scrive la rosea:

“Il Barcellona al Camp Nou ha il record della striscia più lunga senza sconfitte (35 partite): non perde da settembre 2013. Ed è ipotizzabile che l’atteggiamento del Napoli sia di chiusura e ripartenza come all’andata, quando, fino all’uscita di Mertens e all’intuizione che avrebbero dovuto arretrare per aprirsi spazi, Messi e company non avevano capito niente. Ma in casa difficilmente il Barca ha strategie diverse dall’aggressione totale“.