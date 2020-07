I convocati per Inter-Napoli, out Manolas e Mertens

L’elenco dei giocatori azzurri a disposizione di Gattuso per la trasferta di domani

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita di domani contro l’Inter in trasferta, la penultima per questa stagione per gli azzurri. Non partiranno per Milano né Manolas né Mertens. Il difensore greco ha riportato l’infrazione di quarta e quinta costola del costato sinistro. Gattuso vuole preservare l’attaccante belga per il match contro il Barcellona.

I convocati: Ospina, Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Milik, Politano.