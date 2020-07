Furto a casa di Ribery: trovate alcune cicche di sigaretta che potrebbero portare ai ladri

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, le indagini sul furto nella villa di Firenze di Ribery procedono a tambur battente. Gli investigatori avrebbero trovato alcune cicche di sigaretta che potrebbero dare informazioni utili sul Dna dei ladri, portando alla loro identificazione.

“Intanto, proseguono le indagini. I carabinieri stanno concentrando la loro attenzione su alcune sigarette trovate nella villa dove sabato scorso i ladri sono entrati in azione, portando via due Rolex, monili in oro e alcune borse della moglie. Le cicche sono finite nei laboratori del Racis: con un pizzico di fortuna potrebbero contenere il Dna dei ladri. Nel frattempo i militari hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza della villa del giocatore e non hanno trovato alcun indizio significativo. Ecco perché le indagini si allargano a tutte le telecamere che si trovano in zona: i carabinieri dovranno

cercare da venerdì scorso fino a domenica qualche targa che possa portare a un indizio. Un lavoro immenso e certosino per riuscire a dare un volto e un nome ai ladri che hanno messo a segno un furto, secondo una prima stima, per un valore di circa 50 mila euro“.