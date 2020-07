Fonseca: “Le sconfitte a Roma sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare”

“Under e Kluivert? Penso non sia giusto parlare solo di loro. Tutti dobbiamo fare meglio e abbiamo le capacità per farlo. Cristante centrale? Può essere una possibilità. Smalling non lo avremo e Bryan in questa posizione ha giocato bene perché ci aiuta in fase di costruzione”.

Fonseca ha fatto una disamina della stagione della Roma.

“Dobbiamo separare i momenti. Non abbiamo iniziato bene il 2020, poi abbiamo recuperato con tre vittorie consecutive e passato il turno in Europa League. Nella Roma c’è un problema sul quale stiamo lavorando. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare dopo una sconfitta. Faremo meglio rispetto a Napoli. Una sconfitta è solo una sconfitta. Dobbiamo analizzarla ma non possiamo farci influenzare il futuro, stiamo lavorando per cambiare questa mentalità “.

Su Zaniolo:

“Non è pronto per giocare tutta la partita, con il Napoli ha fatto 30 minuti ed è giusto. Non è ancora al meglio ma ha giocato bene. Non è pronto per giocare dall’inizio, dobbiamo farlo rientrare gradualmente e con attenzione”.

Sulla partita contro il Parma:

“Per me il Parma è una squadra molto forte in contropiede e penso che giocherà così. Ha giocatori molto forti in avanti, mi aspetto una squadra che giocherà in contropiede. Non cambierò molto. Smalling non giocherà perché sta male, Zappacosta ne ha giocate due di fila, poi ho altri due dubbi. Di sicuro, non cambierò molto”.