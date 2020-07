Europa League: Leverkusen ai quarti per l’Inter, Roma contro Olympiacos o Wolves

Inter contro Rangers o Bayer Leverkusen; Roma contro una tra Olympiacos e Wolves. Sempre che le italiane impegnate in Europa League superino i rispettivi avversari agli ottavi: il Getafe e il Siviglia.

Il sorteggio di Nyon che ha delineato il tabellone della seconda coppa continentale non è andato male per le italiani. I nerazzurri troveranno realisticamente i tedeschi, dopo aver vinto 3-1 in Scozia.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Wolfsburg-Shakhtar (1-2 all’andata) contro Eintracht-Basilea (0-3 all’andata)

Istanbul Basaksehir-Copenhagen (1-0 all’andata) contro LASK-Manchester United (0-5 all’andata)

Olympiacos-Wolverhampton (1-1 all’andata) contro Siviglia-Roma

Inter-Getafe contro Rangers-Bayer Leverkusen (1-3 all’andata)