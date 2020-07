Sorteggio Champions: il Napoli troverebbe il Bayern Monaco ai quarti, e Juve o City in semifinale

Cammino da incubo per gli azzurri: se gli azzurri battessero il Barcellona, e superassero anche i quarti, troverebbero in semifinale una tra Juventus, Lione, Real Madrid o Manchester City

Se il Napoli riuscisse a superare il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions, troverebbe ai quarti di finale della Final Eight la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco (ma i tedeschi hanno già vinto l’andata in trasferta 3-0, quindi sono praticamente qualificati).

Poi, eventualmente, in semifinale troverebbe sul suo cammino una tra Juventus, Lione, Real Madrid e Manchester City. Il City ha 2-1 l’andata degli ottavi a Madrid, quindi sono favoriti per il passaggio del turno.

Due pari, una vittoria e un ko contro il Bayern Monaco nella storia azzurra, l’ultima volta nei gironi della Champions 2011-12.

I quarti di finale, in gara unica, si giocheranno dal 12 al 15 agosto a Lisbona.

Le partite verranno disputate in due stadi: all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica (conosciuto come “da Luz”), casa del Benfica che ospiterà la finale, e l’Estádio José Alvalade, dove gioca abitualmente lo Sporting Lisbona.