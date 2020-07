Erling Haaland è stato cacciato di peso da un locale in Norvegia (VIDEO)

Sono intervenuti diversi uomini della sicurezza, per calmare l’attaccante prodigio quasi 21enne del Borussia Dortmund

La serata non ha avuto l’epilogo sperato, per Erling Braut Haaland, attaccante prodigio del Borussia Dortmund. Il giocatore, che tra nove giorni compirà 21 anni, sta trascorrendo le vacanze in Norvegia, dove nella notte è stato cacciato da un locale dalla sicurezza.

Haaland ha provato a protestare all’esterno della struttura ma diversi uomini della sicurezza hanno impedito qualsiasi ulteriore lamentela. Soltanto ieri pubblicava sui propri social una foto mentre era intento a tagliare gli alberi, con tanto di didascalia “Vacanza = lavoro“.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020