Ennesimo infortunio per Douglas Costa: salterà Juve-Lione

Il brasiliano alle prese con un nuovo infortunio muscolare, che lo terrà fermo diverse settimane. Non sarà disponibile per la Champions

Douglas Costa ha riportato un infortunio muscolare dopo la partita di ieri con l’Udinese. Per il brasiliano della Juventus si tratta dell’ennesimo stop stagionale dovuto a problemi fisici e l’entità dell’infortunio lascia supporre che non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il ritorno della sfida col Lione, oltre che per le tre sfide di campionato che restano da giocare contro Sampdoria, Cagliari e Roma. Di seguito il comunicato del club sulle sue condizioni.

Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato.