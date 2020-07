Di Marzio: De Zerbi non dimenticherà mai questo Napoli-Sassuolo

Il Sassuolo si è visto annullare contro il Napoli ben quattro gol e tutti alla stessa maniera per l’intervento del Var dopo le reti

Una serata che segna un record difficilmente eguagliabile per la squadra di De Zerbi, come riporta Di Marzio sul suo sito

il Sassuolo si è visto annullare nella stessa partita – contro gli azzurri – ben quattro gol e tutti alla stessa maniera: con il VAR intervenuto dopo la segnatura per segnalare all’arbitro Aureliano il fuorigioco che viziava l’azione.

Grande lavoro di Aureliano e del VAR che hanno regalato una serata di gioia ai tifosi del Napoli, ma non altrettanto per il tecnico del Sassuolo. Una gara che resta un caso unico in questa stagione della Serie A.