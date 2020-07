Dall’Inghilterra: Ancelotti vuole Immobile all’Everton, pronti 50 milioni

Il Daily Mail: il tecnico ha chiesto il via libera alla società per portare in Inghilterra l’attaccante della Lazio, capocannoniere della Serie A e in predicato di vincere la Scarpa d’Oro

Carlo Ancelotti vuole Ciro Immobile all’Everton. Ed ha già chiesto il via libera alla società per i 50 milioni di sterline che servirebbero per portare in Inghilterra l’attaccante della Lazio, capocannoniere della Serie A e in predicato di vincere la Scarpa d’Oro.

Ancelotti, scrive il Daily Mail riprendendo 90min.com, ha posto come condizione per una sua permanenza a Goodison Park il sostegno finanziario per una campagna acquisti di livello. L’azionista di maggioranza Farhad Moshiri, il cui coinvolgimento con i Toffees dal 2016 ha già portato a ingenti spese sul mercato, è pronto a soddisfarlo.

L’Everton ha chiuso la Premier con un deludente dodicesimo posto e Ancelotti avrebbe già chiarito a Moshiri che Immobile non sarà l’unica richiesta di questa estate.