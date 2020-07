Crosetti: la Juve ha fatto giocare i bambini ai giardinetti. Ora la ricreazione è finita 

Lo scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. La Juve va verso la vittoria dello scudetto, quello post pandemia, uno scudetto strano.

“Lo scudetto più strano della storia è vicinissimo e se lo prende la squadra migliore diventata la meno peggio in questo calcio liquefatto a trenta gradi notturni, bottigliette d’acqua e falene, anche i pali e le traverse sudano. Ormai le squadre camminano, stremate, e la Juve resta quella con le gambe più lunghe e più belle. Ha fatto giocare i bambini ai giardinetti finché la mamma non ha detto che era ora di tornare a casa. La partita dello scudetto non c’è mai stata, perché la Lazio da tempo non c’è più. Peccato, ci saremmo divertiti”.