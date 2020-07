CorSport: Insigne insegue la doppia cifra in campionato, all’Atalanta non ha mai segnato

Il capitano non fa gol su azione da sei mesi e ha totalizzato il maggior numero di pali e traverse

Lorenzo Insigne aspira ad andare in doppia cifra contro l’Atalanta. Finora, in campionato, scrive il Corriere dello Sport, ha fatto nove reti e sette assist. E’ stato il calciatore che ha colpito più pali e traverse: 6, uno in più di Mertens e due in più di Milik e Ronaldo. Contro l’Atalanta, non ha mai segnato. E non segna su azione da sei mesi.

“La stagione è soffocata pure nelle statistiche, ma c’è una luce in fondo a questo tunnel: nove reti e sette assist consentono di intravedere la possibilità di andare (come dicono nel basket) in doppia-doppia, che sa di iniezione di autostima personale e comunque servirebbe per lanciare quest’ultimo sprint. E nel suo piccolo a qualcosa serve: Insigne ci è abituato, ci è riuscito, ripetutamente (dal 2015, ha saltato soltanto una stagione), e sa che ci sono numeri che racchiudono la cifra di un talento, la sua esuberanza e anche la generosità”.