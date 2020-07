CorSport: Gattuso prova il Napoli senza Koulibaly, Allan e Callejon

Il senegalese è squalificato. Sulla fascia torna Politano al posto di Callejon, gioca ancora Meret. A centrocampo rientra Elmas

Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che stasera Gattuso schiererà contro il Genoa. Il caso, tra decisioni arbitrali e bollettini medici, ha voluto che quello di stasera potrebbe essere un esperimento della squadra del futuro.

Mancheranno infatti Koulibaly (squalificato), Allan (perché ha appena recuperato) e Callejon (per il turnover) e anche Ospina, reduce dalla botta alla testa rimediata a Bergamo. Il portiere si accomoderà in panchina accanto ad un altro giocatore in odore di mercato, Milik.

In porta ci sarà Meret, per la quarta volta consecutiva tra i pali. In difesa Maksimovic con Manolas e rientra Elmas, che farà la fase di interdizione e quella di costruzione, scrive il quotidiano sportivo.

Al posto di Callejon ci sarà Politano.

“Genoa-Napoli è un’opzione per lasciarsi traghettare tranquillamente su quella fascia e cancellare dubbi o, ahilui, lasciarli ancora lì, a bordo campo”.

A centrocampo la regia spetta a Lobotka.