CorSport: blitz di Giuntoli in Francia, il Napoli vuole Osimhen e Gabriel

Il ds azzurro intende seguire da vicino la trattativa. Il Napoli ha messo sul piatto 50 milioni più Ounas ma vuole anche il difensore centrale brasiliano. Voci interne dicono che per Osimhen è necessario ancora un mesetto

Il Napoli vuole Osimhen e anche Gabriel e per questo il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, è partito per la Francia, per seguire da vicino la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Perché insieme ad Osimhen, a De Laurentiis interessa anche Gabriel dos Santo Magalhaes, difensore centrale brasiliano che compirà solo a dicembre ventitrè anni e che dovrebbe (e potrebbe) rappresentare l’erede di Koulibaly. È un affare complicato, dispendioso, e dei soldi, pur avendone in cassa e dovendo incassarne altri per vecchie cessioni, bisogna avere rispetto. Il Napoli si è spinto eccome, mettendo (virtualmente) sul tavolo 50 milioni di euro e aggiungendoci anche la disponibilità di Ounas, che ritiene il campionato francese come il proprio habitat naturale. Non è certo un caso che ieri Cristiano Giuntoli sia partito per un viaggio (turistico?) in Francia. I contatti sono telefonicamente diretti ma poi c’è bisogno anche di cogliere a pelle sensazioni nuove”.

L’attaccante del Lille ha espresso la sua volontà di trasferirsi, ma c’è ancora bisogno di tempo, continua il quotidiano sportivo.

“Però c’è una volontà che va formandosi e l’attaccante nigeriano ha già espresso il proprio gradimento a Napoli. Ma bisogna aspettare, secondo le voci interne, «persino un mesetto», essendoci la necessità di trattare”.