CorSport: Barcellona-Napoli, le scelte di Gattuso in base alle rotazioni

In porta ci sarà Ospina per cominciare dal basso. Centrali Maksimovic e Koulibaly. Demme regista con i due palleggiatori Fabian e Zielinski. Il tridente sarà quello classico

Il Corriere dello Sport avanza delle ipotesi sulla formazione che sceglierà Gattuso per Barcellona-Napoli.

“C’è una traccia di squadra, si può leggere nelle rotazioni, ed a Barcellona – presumibile, quasi certo – la cominceranno quelli che legittimamente si sospettano. Ospina per cominciare dal basso, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni perché riferimenti d’una idea. Maksimovic e Koulibaly a far da scudo al portiere. In mezzo al campo, va da sì, i due palleggiatori più affascinanti, che sono Fabian Ruiz e Zielinski, ai quali dovrà essere Demme a concedere coperture ed equilibri. E davanti, il tridente classico, quello di sempre e al quale basta uno sguardo, forse meno, per sapere dove andare a sistemare l’assist”.