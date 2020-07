Condò: “Messi ha fatto capire di rivolere Guardiola”

A Sky commentando i sorteggi Champions: “L’anno prossimo potrebbero crearsi le condizioni per far si che questo accada.”

Paolo Condò negli studi di Sky dopo i sorteggi di Nyon commentando il percorso Champions del Napoli e il fatto che questo appare il momento migliore per affrontare il Barcellona a causa delle questioni interne che attanagliano i blaugrana, ha lanciato un’interessante bomba per la prossima stagione

”In questo momento è in corso una guerra interna al Barcellona per arrivare alle elezioni presidenziali anticipate. Messi ha fatto capire di rivolere Guardiola e l’anno prossimo potrebbero crearsi le condizioni per far si che questo accada.”