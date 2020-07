Castellacci sul Parma: “Se saranno negativi al tampone di domani la gara non sarà rinviata”

Il Prof Enrico Castellacci, medico dell’associazione italiana medici del calcio, ha parlato del caso di positività al Parma ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Lo abbiamo detto tante volte: il caso di positività nel calcio ce lo aspettavamo. Col vecchio protocollo il campionato ora sarebbe stato sospeso. Col nuovo protocollo fortunatamente la quarantena “soft” non implicherà la stop alle attività. Adesso il Parma vivrà isolato, nella “bolla”. Ci vorrà un secondo tampone a 2-3 ore dal fischio d’inizio del match col Bologna in programma domani alle 19.30 e se risulteranno tutti negativi la gara non sarà rinviata. in caso contrario, si procederà con il rinvio”