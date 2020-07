Caressa: “Il Napoli è il peggior avversario possibile per Gasperini”

A Sky Sport: “Così come il Napoli ha nell’Atalanta la formazione migliore da affrontare. I nerazzurri pressano alti, ma se riesci a passare la prima pressione poi trovi praterie per il contropiede. Sarà una bella sfida”

A mezz’ora circa dall’inizio di Atalanta-Napoli, Fabio Caressa ha commentato il match a Sky Sport.

“Atalanta e Napoli sono le due squadre più in forma in questo momento, ma per una questione di schieramenti tattici, credo che il Napoli sia il peggiore avversario possibile per Gasperini. Così come il Napoli ha nell’Atalanta la formazione migliore da affrontare. I nerazzurri pressano alti, ma se riesci a passare la prima pressione poi trovi praterie per il contropiede. Sarà una bella sfida”.