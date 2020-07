Alvino: “Quanto è scarso Giua! Speriamo lasci perdere l’arbitraggio”

Su Twitter. “In una partita da overdose di miorilassanti il signor Giua è stato capace di fare il protagonista con una doppietta”

Parma-Napoli è finita con la sconfitta degli azzurri. A decidere il match tre rigori, due per gli emiliani e uno per il Napoli. Rigori che hanno fatto molto discutere e hanno attirato diverse critiche all’arbitro Giua. Come quella di Carlo Alvino. Il giornalista di Tv Luna scrive su Twitter che la partita è stata una “overdose di miorilassanti” che ha visto il direttore di gara “fare il protagonista con una doppietta”. E aggiunge: “Ma quanto è scarso! Speriamo lasci perdere l’arbitraggio per dedicarsi ad altro!”.

