Altro che Ferrari, Piqué arriva in bici al Camp Nou sfrecciando “come un tamarro” (VIDEO)

Polemiche social sul difensore (era senza casco), che poi in campo continua la sua diatriba con gli arbitri e si fa quasi espellere

Gerard Piqué dà l’esempio. Che tipo di esempio, è un altro discorso. Ma il video nel quale si vede sfrecciare il difensore del Barcellona all’ingresso del Camp Nou su una bicicletta elettrica da 10.000 euro ha – ovviamente – scatenato le polemiche sugli immancabili social: “andava troppo forte”, “non indossava il casco”, “che atteggiamento da tamarro”. Abituati come siamo a vedere i calciatori sfilare in supercar, si tratta di una scena, in ogni caso, irrituale.

Poi Piqué è andato in campo, il suo Barcellona ha battuto 1-0 nel derby l’Espanyol, spedendolo in Segunda Division dopo 27 anni, e s’è quasi fatto cacciare dall’arbitro per proteste: quando l’arbitro Martínez Munuera ha espulso Ansu Fati (che era entrato da tre minuti) per un intervento scomposto, Piqué ha applaudito sarcasticamente, dicendogli “bravo, bravo, un altro”. Continuando così la polemica a distanza dei blaugrana con il sistema arbitrale e l’utilizzo del Var che favorirebbe il Real Madrid.