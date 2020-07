A Genova sarà la quarta volta consecutiva di Meret in porta con Gattuso

Con l’infortunio di Ospina è saltata l’alternanza nella porta del Napoli. Stasera, contro il Genoa, sarà la quarta volta consecutiva di Meret tra i pali della porta azzurra. Un caso, dovuto alla botta rimediata alla testa dal colombiano a Bergamo, ma anche una manovra di avvicinamento, da parte del Napoli, alla scelta del futuro, scrive il Corriere dello Sport.

“In porta ci va Meret, per la quarta volta consecutiva, come non gli è mai capitato con Gattuso in questa fase della stagione piena di alternanza. L’infortunio di Ospina ha inciso in maniera rilevante, però il Napoli si sta avvicinando anche al momento della scelta, che deve definire il Progetto. Da una parte ci sono il talento e i venticinque milioni di un giocatore, ed è Meret, ch’è garanzia decennale, dall’altra c’è un calciatore esperto e moderno, ed è Ospina, che ha affinità già sviluppate con lo sviluppo del calcio di Gattuso”.