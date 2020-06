“Zanardi è in condizioni stabili. Il quadro neurologico resta grave”

Il bollettino medico sulle condizioni dell’atleta a distanza di 24 ore dal secondo intervento. Non ne seguiranno altri in assenza di significativi sviluppi

I medici che hanno in cura Alex Zanardi hanno diramato l’ultimo bollettino medico sulle condizioni dell’atleta. Zanardi, lo ricordiamo, ieri è stato sottoposto ad un secondo intervento di neurochirurgia dopo che l’esito di una Tac lo ha reso consigliabile. I medici comunicano che non seguiranno altri bollettini a meno di cambiamenti significativi.

“Il paziente a distanza di circa 24 ore dall’operazione presenta condizioni cliniche stazionarie ed un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave. Alex Zanardi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove resta sedato e intubato e la prognosi rimane riservata. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi”.