Ufficiale: Messi infortunato, ha una contrattura al quadricipte

Il Barcellona la definisce lieve. A riposo anche Ansu Fati. Messi si aggiunge a lungo di calciatori infortunati per questa ripresa

Adesso è arrivata anche l’ufficialità del Barcellona: Messi ha una contrattura – definita lieve – al quadricipite della coscia destra. Il club catalano lo ha scritto in un comunicato ufficiale. Messi non si è allenato con la squadra, così come Ansu Fati che ha svolto lavoro differenziato “per evitare rischi visto che mancano otto giorni alla prima partita in Liga”.

Il Barcellona ha scritto che Messi tornerà a lavorare in gruppo nei prossimi giorni, si spera lunedì.

La tv catalana Esport 3 aveva anticipato che si trattava di una lesione all’adduttore. Messi si aggiunge al lungo elenco di calciatori infortunati per questa ripresa. Ricordiamo che il Napoli affronterà il Barcellona ad agosto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions.