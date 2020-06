Trump riabilita il “figlio di puttana” Kaepernick: “Merita un’altra occasione”

Ma ora Trump lo riabilita. Interrogato da un reporter della rete televisiva Sinclair sulla eventualità di un ritorno in campo di Kaepernick, Trump ha risposto testuale: “Assolutamente. Se lo merita , dovrebbe. Sempre se ne ha la capacità. Oltre a inginocchiarsi, mi piacerebbe vederlo avere un’altra opportunità, ma ovviamente deve essere bravo. Perché se non se lo merita sarebbe molto ingiusto”.

È da tre anni che Kaepernick, ora 32enne, non gioca. Trump all’epoca disse che il protagonista di un affronto come inginocchiarsi davanti alla bandiera a stelle e strisce avrebbe dovuto essere cacciato. E così i proprietari delle franchigie si allenarono. Kaepernick non fu confermato dai 49er, né ingaggiato da nessun altro club. L’anno scorso fu organizzato un open-day dalla Nfl per farlo ingaggiare, ma nessuno gli offrì un contratto.