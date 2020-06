Tebas: “Tra 10-15 il Governo deciderà se è possibile aprire gli stadi ai tifosi”

Il presidente della Liga in conferenza: “Dobbiamo coordinarci con tutte le autorità per far sì che questo possa verificarsi”

Intervenuto in conferenza stampa il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato della situazione sanitaria in Spagna in relazione alla possibilità di riportare i tifosi allo stadio nel breve periodo:

“Il numero dei contagi continua a diminuire ogni giorno e il governo ha già regolamentato l’eventuale ritorno del pubblico negli stadi. Dobbiamo coordinarci con tutte le autorità per far sì che questo possa verificarsi”.

A breve il governo si riunirà per stabilire se sarà possibile

“Tra 10-15 giorni ci incontreremo con il Governo per cercare di riportare i tifosi. Ovviamente la capienza dovrà essere limitata e ci saranno precauzioni. Saremmo felici di avere anche solo il 10-15% di capienza”