Tamponi negativi per tutti gli arbitri di Serie A e B

I direttori di gara resteranno in ritiro a Coverciano con i loro assistenti fino al 10 giugno. Hanno effettuato anche le visite mediche per l’idoneità sportiva

Gli arbitri di Serie A e Serie B sono stati sottoposti ai test sanitari previsti dal Protocollo vigente per appurare non ci fossero, tra loro, positivi al Covid-19. I responsi sono stati tutti negativi.

Nell’occasione, gli arbitri hanno svolto anche le visite mediche di rito per certificare l’idoneità agonistica. Ora resteranno, con gli assistenti, all’interno del centro tecnico di Coverciano, in ritiro fino al 10 giugno. Svolgeranno una breve fase di preparazione fisica per tornare in campo per la ripresa del campionato.

Una volta ripresa l’attività, gli arbitri, secondo protocollo, dovranno raggiungere le sedi delle partite soprattutto in automobile, evitando quanto più possibile i contatti esterni.