Sportweek dedica la copertina a Gattuso: “Oltre Ringhio c’è di più”

Il settimanale della Gazzetta: la retorica non rende giustizia alla capacità di studiare, aggiornarsi e mettersi in discussione di un uomo che ogni mattina è a Castel Volturno prima delle 8

Il ritratto, e la copertina, che Sportweek ha dedicato a Gattuso, ha come canovaccio il concetto che Gattuso allenatore è ben lontano dal tecnico solo grinta. Il ritratto porta la firma di Maurizio Nicita che scrive:

Che l’allenatore sia solo grinta e motivazione è riduttivo e non rende giustizia alla capacità di studiare, aggiornarsi, mettersi in discussione di un uomo che, restando fermo nei valori della famiglia, ha cambiato metodo nel suo approccio col campo. Certo, non lo vedrete mai seduto in panchina, mentre è probabile che qualche volta corra sulla fascia più veloce di un suo esterno per incitarlo. Ma oltre Ringhio c’è di più.