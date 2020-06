Sky: formazione Napoli-Inter, Fabian Ruiz non ce la fa

Il centrocampista spagnolo non sarà a disposizione di Gattuso per la sfida di Coppa Italia in programma questa sera al San Paolo

Fabian Ruiz non sarà a disposizione di Gattuso per la sfida di questa sera al San Paolo contro l’Inter. Questa l’ultima novità di Sky Sport per quanto riguarda la formazione azzurra che scenderà in campo per la semifinale di Coppa Italia

Al suo posto Zielinski, a centrocampo con Elmas e Demme. Politano favorito su Callejon per fare il terzo attaccante esterno. Risveglio muscolare in mattinata per la squadra sul balcone dell’albergo.