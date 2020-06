Setien punta sui giovani. Il Barcellona schiera Puig e Ansu Fati, Griezmann in panchina

Sul campo del Celta Vigo l’allenatore del Barcellona lancia dal primo minuto un classe 1999 e un 2002. In campo anche Messi e Suarez

Puig e Ansu Fati. Il Barcellona è impegnato a Vigo (ore 17), sul campo del Celta, per non perdere terreno nei confronti del Real Madrid, con cui condivide la vetta della classifica. Quique Setien si affida ai giovani e lancia dal primo minuto Riqui Puig (classe 1999) e Ansu Fati (2002), insieme a Messi e Suarez. Solo panchina per Griezmann.

Celta Vigo – Barcellona, le formazioni ufficiali

Celta Vigo (3-5-2): Blanco; Aidoo, Saenz, Araujo; Vazquez, Mendez, Yokuslu, Suarez, Jacobo; Iago Aspas, Smolov. All. Oscar.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Rakitic, Riqui Puig; Messi, Suarez, Ansu Fati. All. Quique Setien.