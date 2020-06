Sconcerti: “L’Inter è uno scolaro che recita a memoria una poesia che non ha capito”

Mario Sconcerti a proposito dell’Inter. Sul Corriere della sera.

L’Inter è corretta sulla carta, ha giocatori giusti nei ruoli, non dentro la partita. Ho un’impressione scandalosa. Ha fatto per ora più Marotta di Conte. Non manca più qualità, manca tempo, fantasia, schemi alternativi, facilità di dribbling. L’Inter è come uno scolaro che sa una poesia a memoria ma non capisce cosa recita.