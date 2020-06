Sconcerti: “Il problema della Juve è l’intoccabilità di Ronaldo”

Mario Sconcerti, ha parlato dei problemi della Juve nella sua intervista a TMW Radio:

“C’è un problema di fondo, l’intoccabilità di Ronaldo. Deve essere titolare. L’ingiustizia nei confronti degli altri, passando per Dybala e Higuain, è che non può uscire mai il portoghese. Tutti sono sostituibili, ma non lui. Sarà un anno buono per la Champions, con partite dimezzate. Sarà da fare un ragionamento importante su Ronaldo ora”.