Sconcerti: Conte è auto-referenziale, sono anni che non accetta una libera intervista

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera bacchetta Antonio Conte, non tanto per le prestazioni della sua Inter, ma per il suo modo di fare auto-referenziale

si fa le domande e si risponde. Sono anni che non accetta una libera intervista. Una spiegazione completa ed extra moenia sul suo lavoro, che molto spesso è ottimo, ma non sempre, e appartiene comunque a tutti, non soltanto a lui. Per quel che posso, ho chiesto mesi fa di poterlo ascoltare liberamente, mi fu detto quasi sì, poi non ho saputo più niente. L’Inter è un argomento che va accettato, non è discutibile. Nemmeno quando si allontanano in fretta in una settimana gli obiettivi di una stagione.