Schira: “Kumbulla ha rifiutato il Napoli a gennaio”

Dal no al Napoli a fine gennaio c’è l’#Inter in pole per Marash #Kumbulla. Sul tavolo quinquennale da €1,5M netti a stagione + bonus a salire negli anni. Più che la #Juventus è la #Lazio la rivale più calda (Lotito e Tare in pressing su Setti e Castagna) #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2020