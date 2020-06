Scambio Arthur-Pjanic, domani le visite mediche

Sarà Arthur a raggiungere lo J Medical di Torino, insieme ai medici blaugrana. Il suo arrivo è previsto per stanotte. Tutto è pronto per l’ufficializzazione entro il 30 giugno

Sarà dunque Arthur a spostarsi in Italia, accompagnato, per l’occasione, dai medici del Barcellona. I due club hanno deciso di effettuare le visite mediche dei due giocatori in Italia perché è difficile spostarsi verso la Spagna a causa dell’emergenza legata al Covid – 19. Arthur potrebbe arrivare già stanotte, scrive la Gazzetta dello Sport. L’obiettivo di entrambe le squadre è ufficializzare l’affare entro il 30 giugno per poter mettere a bilancio le plusvalenze nell’esercizio 2019-20.