Ritiro del Napoli a Castel di Sangro, definiti gli accordi. In settimana l’ufficialità

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Tutto dovrebbe svolgersi tra fine agosto e inizio settembre. Intesa valida solo per quest’anno con la promessa di valutare nuove sinergie in futuro

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe tutto definito per il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Nella prossima settimana arriverà l’ufficialità. Tutto dovrebbe svolgersi tra fine agosto e inizio settembre. Accordo valido per un anno con la promessa di valutare nuove collaborazioni in futuro.

Queste le parole del quotidiano:

“Sono stati definiti gli accordi con la Regione Abruzzo e il comune di Castel di Sangro per il ritiro previsto tra fine agosto e inizio settembre, nella prossima settimana dovrebbe essere tutto formalizzato e ufficializzato. L’intesa sarà efficace solo per quest’anno con la promessa di valutare anche per il futuro altre sinergie”.