Rinnovo Maksimovic: contratto per 3 anni a 4 netti a stagione

Il Mattino rivela oggi i dettagli del rinnovo del difensore a cui sta lavorando il Napoli. Previsto a giorni un incontro tra il procuratore e De Laurentiis

Il Napoli continua a lavorare sulla questione dei rinnovi dei suoi calciatori, dopo aver sistemato i rinnovi di Mertens e Zielinski, per cui manca ancora la firma, sembra essere arrivato il momento di Maksimovic. Come riporta il Mattino oggi per lui il Napoli ha pronto un nuovo contratto fino al 2024

Il nuovo contratto scadrà nel 2024 (4 anni netti o 3+1 è uno dei dettagli sui quali si sta lavorando) e ritoccherà l’attuale ingaggio, arrivando a 2 milioni netti a stagione più i bonus (altro dettaglio sui quali si stanno mettendo a punto i dettagli) che consentiranno a Maksimovic di ottenere un adeguamento importante. Il contratto del difensore scade solo nel 2021, ma a breve è previsto un incontro tra il procuratore Ramadani e il presidente De Laurentiis Nei prossimi giorni è atteso l’incontro tra gli uomini mercato del Napoli capitanati da Aurelio De Laurentiis e lo stesso Ramadani.