Repubblica: possibile riapertura parziale degli stadi dal 10 luglio

Secondo quanto scrive Repubblica, gli stadi italiani potrebbero ricominciare ad ospitare una parte di pubblico intorno al 10 luglio prossimo. Dunque prima della fine della stagione. Diversi club di Serie A si starebbero già preparando all’eventualità. Naturalmente gli impianti riaprirebbero con posti ridotti e restrizioni ferree. Queste le parola del quotidiano.

“L’ultimo decreto governativo conferma le porte chiuse, ma dopo poche giornate di campionato lo scenario potrebbe cambiare. Anzi: c’è già una data, il 10 luglio, per riaprire almeno in parte ai tifosi. Il piano prevede un numero di posti sensibilmente ridotto rispetto alla capienza dell’impianto, per garantire il rispetto della distanza. L’allestimento finale è ancora in fase di studio e verrà definito nei prossimi giorni. Ma intanto la Juve e molti club sono già al lavoro: se da lunedì riaprono al pubblico teatri e cinema, il ritorno dei tifosi allo stadio sarà possibile già nel finale di questa stagione”.