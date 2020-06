Repubblica: De Laurentiis a cena con la squadra in ritiro

Il presidente ha deciso di pagare ai giocatori gli stipendi di marzo e ha promesso un premio per la conquista della Coppa Italia, in cambio del probabile taglio della mensilità di aprile

Ieri il Napoli ha trascorso il ritiro in albergo, perché la struttura che abitualmente ospita gli azzurri a Castel Volturno non era disponibile ad accoglierli. Repubblica Napoli scrive che, a cena con la squadra, c’era anche De Laurentiis.

“Il Napoli ha trascorso per la prima volta il ritiro prima della partita in un albergo cittadino, invece che a Castel Volturno. Con la squadra ha cenato pure De Laurentiis, che ha deciso di pagare ai giocatori gli stipendi di marzo e ha promesso un premio per la conquista della Coppa Italia, in cambio del probabile taglio della mensilità di aprile. L’altra soluzione è la trattativa individuale ed è arrivato in città per questo il potente agente Ramadani, che cura gli interessi di Koulibaly, Demme e Maksimovic”.