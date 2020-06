Reja su Hysaj: “Sta rispondendo in maniera positiva agli stimoli che gli arrivano da Gattuso”

L’ex tecnico azzurro, Edy Reja, oggi Commissario Tecnico della Nazionale Albanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

Reja ha poi aggiunto:

“Hysaj è il mio capitano e confido molto in lui. In Nazionale ha fatto un gol bellissimo, con un dribbling ed un tunnel davvero pazzeschi. Non ci credevo e gli ho detto: ‘Cosa ti è passato in mente’?. E’ importante che giochi e faccia bene, sta rispondendo in maniera positiva agli stimoli che gli arrivano da Gennaro Gattuso, con il quale sta rendendo meglio”