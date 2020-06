Premier, via i nomi dalle magliette, si gioca con la scritta #BlackLivesMatter

Per le prime partite in programma nel campionato inglese sulle spalle dei giocatori ci sarà la scritta che sostiene il movimento nato in nome di George Floyd

Niente nomi sulle spalle delle magliette dei giocatori della Premier League. Per tutti ci sarà un solo badge, con la scritta #BlackLivesMatter e uno sugli #NHS, gli operatori sanitari.

Per le prime partite in programma nel campionato inglese, sulle spalle ci sarà la scritta che sostiene il movimento che chiede giustizia per George Floyd, assassinato da un poliziotto a Minneapolis.

La decisione deve essere ancora ratificata ma sembra ormai presa, spiega The Athletic.

L’idea è nata all’interno di una chat che riunisce diversi capitani di club di Premier. Tra questi i più attivi nel promuovere l’iniziativa sono stati Seamus Coleman (Everton), Troy Dini (Watford) e Hector Bellerin (Arsenal).

Diverse squadre hanno in programma di mettersi in ginocchio prima di iniziare a giocare.