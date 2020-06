Polemiche rigore Lazio-Fiorentina, per la Gazzetta “Il rigore ci può stare”

Caicedo sembra già in caduta, ma l’arbitro è certo e ripete: «L’ha preso, l’ha preso», nulla può quindi il Var davanti a una valutazione chiara.

Non sono mancate le polemiche arbitrali ieri sera per la partita tra la Lazio e la Fiorentina, dove gli uomini di Inzaghi dopo essere andata sotto per un gol di Ribery, hanno ribaltato il risultato vincendo grazie alle reti di Immobile su rigore e Luis Alberto.

Proprio il rigore trasformato dall’ex Pescara ha sollevato non pochi dubbi e perplessità tra i calciatori della Fiorentina che hanno protestato a lungo. Secondo la lettura della Gazzetta dello Sport

Al 66’ Caicedo sa trovare con mestiere un rigore: Dragowski si assume un rischio che gli è fatale. Caicedo trova infatti la gamba del portiere viola e l’arbitro Fabbri indica il dischetto. Caicedo sembra già in caduta, ma l’arbitro è certo e ripete: «L’ha preso, l’ha preso», nulla può quindi il Var davanti a una valutazione chiara. Il rigore ci può stare